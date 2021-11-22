Сенатор Цеков: иски жителей Донбасса помогут наказать Украину за военные преступления

Ответственные за военные преступления против жителей Донбасса рано или поздно будут наказаны. Такое мнение выразил член Совета Федерации РФ от Республики Крым Сергей Цеков.

Ранее граждане Донецкой Народной Республики Виктор Баркалов и Вадим Шулак написали официальные обращения в целый ряд международных инстанций с просьбой провести расследование противоправных действий, учиненных украинскими военными и политиками в Донбассе. Они потребовали привлечь к уголовной ответственности бывшего президента Украины Петра Порошенко, а также Александра Турчинова и Владимира Зеленского.

Инициативу жителей ДНР поддержал Сергей Цеков. Как передает ФАН, он надеется, что Международный суд отнесется к этим обращениям без тех двойных стандартов, которые все чаще можно наблюдать в Евросоюзе. Также сенатор добавил, что чем больше будет коллективных и индивидуальных исков, тем выше шансы привлечь к действиям Украины внимание мировой общественности.

«Все это поможет привлечь к ответственности виновников войны в Донбассе. Это поможет жителям Луганской и Донецкой народных республик добиться справедливости. Ведь они относятся с полной серьезностью ко всему этому, а виновные должны понимать, что рано или поздно они будут наказаны», — заявил Цеков.

Член Совфеда добавил, что важно описывать в обращениях конкретные ситуации и картины. Все это нужно, чтобы люди по всему миру знали о преступлениях украинских властей, совершаемых на юго-востоке страны с 2014 года.