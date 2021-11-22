Украинцы дали Зеленскому десять дней на увольнение главы его администрации Ермака

Граждане Украины организовали протестную акцию на главной столичной площади. Люди требуют от президента страны Владимира Зеленского увольнения главы его администрации Андрея Ермака, сообщила журналистка Юлия Витязева.

По её словам, протестующие украинцы заявили, что Зеленский должен осуществить их требование в течение десяти дней. В противном случае в Киеве пройдут полномасштабные акции протеста.

«Если за эти десять дней Зеленский не уволит руководителя офиса президента Андрея Ермака, мы на этом месте объявим бессрочную акцию протеста до тех пор пока Ермак будет на своей должности», — заявили участники митинга.

Ранее на центральной площади Киева прошла акция украинских националистов. Они также были недовольны действиями главы государства и его сторонника Андрея Ермака. Радикалы обвинили политиков в откровенной лжи.