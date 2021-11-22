Медведев впервые в карьере завершил год в топ-2 рейтинга ATP

Россиянин Даниил Медведев впервые в карьере завершил календарный год в топ-2 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Обновленная версия рейтинга ATP была опубликована пресс-службой организации на официальном сайте 22 ноября. Первое место в нем продолжает удерживать 34-летний серб Новак Джокович. Российский теннисист Даниил Медведев, который накануне проиграл Александру Звереву в финале итогового турнира ATP, впервые в карьере завершил год в топ-2 мирового рейтинга.

Выигравший соревнования в Турине немец располагается на третьей позиции. Россиянин Андрей Рублев, который вместе с Медведевым примет участие в предстоящем Кубке Дэвиса, занимает пятое место в рейтинге ATP.