Запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кодов вступил в силу в Татарстане

Постановление правительства Республики Татарстан, предусматривающее введение QR-кодов в общественном транспорте, официально вступило в силу с 22 ноября.

Согласно установленным на территории республики правилам, запрет распространяется на межмуниципальный, пригородный и городской транспорт, в том числе на метрополитен. Исключение составляют легковые такси, а также межрегиональные перевозки. Все необходимые проверки осуществляются силами самих перевозчиков. Отмечается, что для проезда на общественном транспорте также можно предъявить QR-код, свидетельствующий о наличии медотвода от вакцинации.

QR-код можно получить при наличии справки о перенесенном COVID-19 или после прохождения вакцинации. Как сообщает телеканал «360», процедуру вакцинации с применением препарата «Спутник V», разработанного в Центре имени Н.Ф. Гамалеи, прошли более 50 миллионов жителей России.