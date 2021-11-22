Введение QR-кодов снизило заболеваемость COVID-19 в Свердловской области в 120 раз

Благодаря введению системы QR-кодов, обязательной вакцинации и других ограничительных мер в Свердловской области темпы прироста заболеваемости коронавирусом снизились более чем в 120 раз.

Соответствующее заявление сделал главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских. Он отметил, что ранее наблюдался подъем заболеваемости, который медики фиксировали до 1 ноября.

«Затем за прошедший период мы видим снижение темпов прироста. За прошедшие три недели темпы прироста заболеваемости снизились более, чем в 120 раз», — подчеркнул главный санитарный врач в беседе с журналистами.

Он отметил, что специалисты продолжают отслеживать ситуацию. Однако введение QR-кодов и других ограничительных мер в регионе приносит определенные результаты.

Согласно последним данным оперативного штаба Свердловской области, общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 172 738. Всего там выявлено 8129 летальных случаев.

Телеканал «360» ранее сообщил, что переболевшим COVID -19 без симптомов выдадут QR-код. Для этого необходим положительный результат ПЦР-теста.