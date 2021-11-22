Пять участников рождественского парада в США стали жертвами наезда автомобиля

Пять человек погибли, 40 получили ранения разной степени тяжести во время наезда машины неизвестного на празднующую Рождество толпу в штате Висконсин.

Автомобиль на большой скорости протаранил толпу во время проведения рождественского парада. По информации американских СМИ, из окон автомобиля были совершены выстрелы.

После этого неизвестные скрылись с места преступления. Обстоятельства и причины произошедшего уточняются. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступников.