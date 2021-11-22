Офис оппозиционной партии Саакашвили в Батуми подвергся нападению

Неизвестные атаковали офис партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».

Штаб-квартира оппозиционной политсилы находится в Батуми. Группа злоумышленников забросала камнями офис бывшего грузинского лидера. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

«Неизвестные забросали офис камнями, разбиты окна. На месте находятся полицейские», — говорится в сообщении телекомпании «Пирвели».

Саакашвили находится в тюрьме города Рустави. Власти Грузии отказываются отпускать политика. Как заявлял премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, экс-президент должен отбыть весь положенный срок.