Юристы компании «Конкорд» разберутся в суде с The Moscow Post за публикацию недостоверных данных

Интернет-издание The Moscow Post опубликовало материал о предпринимателе Евгении Пригожине. Статья содержит недостоверные и порочащие личность бизнесмена сведения. Юристы компании «Конкорд» подготовили иск к СМИ.

Авторы издания написали, что Пригожин якобы получал денежные средства из бюджета Санкт-Петербурга, чтобы реализовать их в пользу политической партии «Родина». Никаких доказательств журналисты не привели.

Кроме того, публикацию прокомментировал и сам предприниматель. В своем сообщении Евгений Пригожин особенно подчеркнул абсурдность представленных данных.

«Хочу обратить внимание средств массовой информации, что из бюджета Санкт-Петербурга я денег не получаю и не получал как минимум лет 10–15. И уж тем более не тратил их никогда на партию «Родина». Что касается отчислений, то так или иначе связанные со мной компании ежегодно отчисляют в бюджет города суммы, исчисляемые миллиардами рублей. Поэтому прежде чем языком чесать, проверяйте свои источники», — передает пресс-служба компании «Конкорд» слова Пригожина.

Журналисты в работе над материалами обязаны следовать статье 49 закона о СМИ. Она гласит, что авторы должны проверять достоверность тиражируемой информации. В противном случае им придется становиться участниками судебных разбирательств после распространения ложных сведений.