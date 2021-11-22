Родственники погибших на Майдане встретили Зеленского криками «Позор!»

Украинский президент Владимир Зеленский поучаствовал в мероприятиях памяти погибших на Майдане. Однако толпа встретила его нелицеприятными возгласами.

Глава государства посетил церемонию возложения венков на аллее Героев Небесной Сотни, расположенной в Киеве. Там же собрались родственники погибших активистов Евромайдана. Зеленский поставил лампадку вблизи мемориального комплекса, а затем почтил память жертв государственных событий минутой молчания.

Нелицеприятные возгласы в свою сторону президент услышал, когда возвращался к машине. Родственники погибших скандировали «ганьба», что с украинского переводится как «позор». Некоторые назвали Зеленского «предателем» и «малороссом».

Накануне на Украине отметили восемь лет с момента начала Майдана. Большинство киевлян признались, что жертвы госпереворота в стране были напрасны, так как за прошедшие годы жизнь на Украине изменилась лишь в худшую сторону,