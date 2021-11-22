Профессор Костинов указал на значимость решения Путина испытать интраназальную вакцину

Решение российского президента Владимира Путина протестировать на себе новый интраназальный препарат от COVID-19 полностью изменит отношение к вакцинации. Об этом заявил профессор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов.

Новая разработка Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, по словам ученых, не отличается от обычной внутримышечной вакцины. Костинов отметил, что препарат будет даже эффективнее, при этом решение Путина испытать ее на себе покажет многим гражданам пример, а также повысит доверие к самому средству, передают «Известия».

«Чтобы первый человек в государстве делал, должны быть обоснования. Значит есть уверенность. Если первый человек в стране будет это делать, будет пример для других — посмотрите, как я делал себе. Пример, который может влиять на отношение к вакцинации», — считает профессор.

В беседе Костинов также объяснил, что вакцина будет создавать «барьер» в носу, ротоглотке и трахее, что обеспечит организму внешнюю защиту, не позволяя вирусу проникать в клетки. Если же патогену удастся пробиться, то тут на помощь придут антитела, выработанные благодаря прививке.