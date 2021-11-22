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Действующий лидер Болгарии Радев побеждает во втором туре выборов президента

Политика
Действующий лидер Болгарии Радев побеждает во втором туре выборов президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Болгарии обработала 99,44% протоколов на выборах президента. Больше всего голосов получил действующий глава государства Румен Радев.

Согласно данным на 04:00 по местному времени (05:00 по Москве), Радева поддержали 1 532 412 жителей Болгарии. Это составляет 66,67% от общего числа избирателей, говорится на сайте местного ЦИК.

Второе место с результатом 732 035 голосов (31,85%) занимает ректор Софийского университета Анастас Герджиков. Против всех высказались 33 979 граждан (1,48%).

Второй тур выборов президента в Болгарии прошел в воскресенье. В ходе избирательного процесса серьезных нарушений выявлено не было, уточнили в избиркоме. Первый тур завершился 14 ноября. Ни одному из 23 кандидатов не удалось набрать 50% голосов, за Радева высказались 49,42% избирателей.

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