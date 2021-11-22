Губернатору Камчатки Солодову придется выплатить штраф за неявку на судебное заседание

Камчатский краевой суд оштрафовал губернатора региона Владимира Солодова на 30 тысяч рублей. Он не явился на заседание в качестве ответчика, рассказали в учреждении.

Организация «Тигильское промысловое хозяйство» обратилось в суд с просьбой признать недействующим часть постановления губернатора Камчатки об утверждении лимитов охотничьих ресурсов. На предварительное заседание в сентябре Солодов не явился.

В процессе участвовал представитель губернатора замминистра экологии и природных ресурсов края Владимир Гордиенко. Из-за необходимости предоставить дополнительные доказательства заседание перенесли до 15 октября. Позже перерыв продлили до 22 октября.

За день до слушаний от представителя Солодова пришло ходатайство о переносе заседания. Гордиенко был в отпуске. Суд расценил причину отсутствия неуважительной. Теперь Солодову, как административному ответчику, предстоит выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, пишет ТАСС. Как утверждает глава Камчатки, взыскание уже оплачено.