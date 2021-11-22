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Губернатору Камчатки Солодову придется выплатить штраф за неявку на судебное заседание

Политика
Губернатору Камчатки Солодову придется выплатить штраф за неявку на судебное заседание

Камчатский краевой суд оштрафовал губернатора региона Владимира Солодова на 30 тысяч рублей. Он не явился на заседание в качестве ответчика, рассказали в учреждении.

Организация «Тигильское промысловое хозяйство» обратилось в суд с просьбой признать недействующим часть постановления губернатора Камчатки об утверждении лимитов охотничьих ресурсов. На предварительное заседание в сентябре Солодов не явился.

В процессе участвовал представитель губернатора замминистра экологии и природных ресурсов края Владимир Гордиенко. Из-за необходимости предоставить дополнительные доказательства заседание перенесли до 15 октября. Позже перерыв продлили до 22 октября.

За день до слушаний от представителя Солодова пришло ходатайство о переносе заседания. Гордиенко был в отпуске. Суд расценил причину отсутствия неуважительной. Теперь Солодову, как административному ответчику, предстоит выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, пишет ТАСС. Как утверждает глава Камчатки, взыскание уже оплачено.

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