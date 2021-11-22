Кулеба считает задержку запуска «СП-2» заслугой Украины

Задержка запуска российского газопровода «Северный поток — 2» является полноценной заслугой Киева. С таким мнением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, «Северный поток — 2» мог бы уже давно работать, однако Киев всеми силами сдерживает его запуск. Министр также добавил, что в связи с этим Евросоюз и Еврокомиссия продолжат требовать, чтобы газопровод соответствовал нормам Третьего энергетического пакета ЕС.

«"Северный поток — 2" давно должен быть запущен и заработать, но то, что он до сих пор не работает, и мы с ним боремся, это результат наших общих усилий. Мы вместе с партнерами существенно затормозили реализацию этого проекта», — заявил Кулеба.

Строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год завершили в сентябре текущего года. Против «СП-2» продолжают выступать США и Украина, преследуя свои цели. Вашингтон боится, что прекратятся покупки сжиженного природного газа из Соединенных Штатов, а Киев опасается потерять транзит.