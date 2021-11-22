Актер Растеряев: вопрос о принадлежности Крыма давно потерял актуальность

Актер заметил, что в вопросе о том, кому принадлежит Крым, не нужно усматривать никакой политизации. Ответ лежит на поверхности и еще с 2014 года потерял свою актуальность.

«Ерунда это все, а не вопрос. Крым-то, понятное дело, наш… Я могу задать такой же вопрос: а Псков наш, а Михайловка, а Рязань, а Мурманск наши?» — отметил Растеряев.

Актер добавил, что пока попасть на территорию полуострова ему не удалось. Однако многие его друзья отмечали красоту местной природы.

Крым вернулся в состав РФ по результатам голосования местных жителей. Украина до сих пор не признает итоги референдума, но российская сторона неоднократно повторяла, что тема является закрытой.