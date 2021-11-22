Рогозин: программа «Сфера» обеспечит россиян интернетом из космоса к 2024 году

Программа «Сфера» позволит обеспечить интернетом из космоса всю Россию к 2024 году. Роскосмос уже получил финансирование на формирование научно-технического задела, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По его словам, «Сфера» получит еще 7 миллиардов рублей в следующем году. Средства пойдут на создание аппаратов и на закупку ракет-носителей для выведения спутников связи «Экспресс-РВ», передает ТАСС.

«Эти средства пойдут на создание двух летных прототипов космических аппаратов "Скиф" (интернет) и "Марафон" (интернет вещей). Один из них будет запущен в 2022 году, другой — в 2023 году», — объяснил Рогозин.

Планы относительно «Сферы» президент РФ Владимир Путин огласил еще в 2018 году. Он отметил, что Россия выведет около 600 спутников связи и дистанционного зондирования. Работы велись, начиная с 2021 года.