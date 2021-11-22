NI: США могут столкнуться с проблемами на Ближнем Востоке из-за российских С-400

Россия готова рассмотреть продажу Ирану своих систем С-400. При заключении сделки у ВВС США могут появиться проблемы на Ближнем Востоке, пишет The National Interest.

Покупка Тегераном российских зенитных систем нежелательна для Соединенных Штатов. В современных модификациях С-400 используются цифровые процессоры нового поколения, радиолокационные датчики. Такие комплексы могут уничтожить истребители со стелс-технологиями, передает «ПолитРоссия».

«ВВС США могут оказаться в беде, если Иран купит российские С-400. Наличие большого количества С-400 на Ближнем Востоке станет источником дополнительных угроз для израильских самолетов, действующих в регионе», — подчеркнул автор издания Крис Осборн.

Если Иран сможет создать мощную оборонительную сеть с помощью российских С-400, то для авиации США появится угроза. При передаче оперативной информации американские самолеты окажутся уязвимыми. Соединенные Штаты потеряют свое преимущество скрываться от врагов на большой скорости, заключил Осборн.