Кулеба потребовал полностью подчинить «СП-2» законодательству ЕС

Украина, страны Евросоюза и Еврокомиссия убеждены, что для газопровода «Северный поток — 2» не должно быть исключений из законодательства ЕС. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Политик в эфире телеканала «Украина 24» подчеркнул, что «СП-2» необходимо полностью подчинить не только «духу», но и Третьему энергопакету Евросоюза. Кулеба добавил, что общими усилиями Киев и Брюссель хотят предотвратить «превращение» газопровода в «северное оружие».

Уже сейчас Украина на пару с европейскими странами смогли значительно затормозить реализацию «Северного потока — 2». Тем самым Киев выиграл время для противостояния Москве, отметил дипломат.

«Но мы настаиваем, что исключений быть не должно», — сказал Кулеба.

Строительство «СП-2» завершилось еще 10 сентября. Газопровод состоит из двух ниток, длина каждой достигает 1234 километра, а мощность — 55 миллиардов кубометров в год. «Северный поток — 2» проходит через экономические зоны и территориальные воды Германии, России, Финляндии, Дании и Швеции.