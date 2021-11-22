Адмирал Попов: причиной крушения АПЛ «Курск» стала субмарина НАТО

Российская атомная подводная лодка «Курск» потерпела крушение в результате столкновения с субмариной НАТО, название которой известно с 90%-й вероятностью. Об этом сообщил экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.

Официальная версия гласит, что «Курск» затонул по причине взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса. Все находившиеся там члены экипажа погибли. По словам Попова, на данный момент обнародовать название подводной лодки НАТО он не может из-за недостаточной доказательной базы, однако ее принадлежность к Альянсу известна наверняка, передает РИА Новости.

«Подводная лодка, которая столкнулась с "Курском", следила за "Курском", видимо, но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко, либо маневр "Курска" привел к потере контакта...» — рассказал адмирал.

Похожего мнения придерживался и режиссер Аркадий Мамонтов, который в 2000 году снял документальный фильм о «Курске». В нем он представил свою версию крушения. Однако принадлежность виновной подлодки он не указал.