Журналист Дэвид Игнатиус в своем материале о попытках Вашингтона предостеречь Москву от активных действий по отношению к Киеву сравнил Украину с «зубастой козой». Однако читатели американского издания The Washington Post обрушились с критикой на автора публикации.

По мнению пользователя под ником Andrew Clifford, Киев всегда имел трудности с созданием сильной и мотивированной армии. Он сравнил хваленые украинские войска численностью 250 000 человек с бумажным тигром, поскольку в случае реальных боевых действий большая их часть растворится.

Как написал юзер под никнеймом Gezhou, Соединенные Штаты взяли на себя слишком много обязательств по конфликтам на востоке Украины, Тайване и Ближнем Востоке. По словам еще одного пользователя George Cornell, американские граждане не хотят войны с Россией и не готовы сражаться за Украину.

«А ваши дети пойдут туда воевать? Вы в своем уме?» — задался вопросом он.

В последнее время в западных СМИ участились сообщения о якобы стягивании российских войск к границе с Украиной. Однако, как ответил на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия перемещает свои военные силы в рамках собственной территории и никому при этом не угрожает.