Три новых батальона с тяжелыми огнеметами встанут на защиту южной части России

Система «Солнцепек» на базе танка и «Тосочка» на военном шасси станут частью трех новых батальонов с тяжелыми огнеметами. До 2027 года их планируется начать использовать для обороны в Южном военном округе, сообщили в Министерстве обороны России.

Данные системы способны выжигать территорию площадью в несколько тысяч гектар земли. Благодаря подобному вооружению обороноспособность российской армии в регионах Кавказа и Крыма возрастет в несколько раз, считают военные эксперты. Более того, при необходимости ТОСы можно будет переместить на западное стратегическое направление. Повышенная мобильность систем достигается за счет колесного шасси, передают «Известия».

Согласно данным источника в военном ведомстве, поставка в батальоны будет осуществляться поэтапно. К 2024 году планируется внедрить 42 единицы. Оборонная эффективность данных систем была неоднократно доказана во время военных маневров. В конце этого лета при помощи «Солнцепека» был произведен обстрел мишеней на полигоне Мулино в Нижегородской области, а также на учениях «Мирная миссия-2021» под Оренбургом.