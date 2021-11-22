Министр культуры России Любимова: Русланова навсегда останется в истории кинематографа

Народная артистка РФ Нина Русланова своим талантом покорила миллионы людей. Об этом заявила министр культуры России Ольга Любимова.

Она высказала сожаления в связи со смертью актрисы. Политик указала на непростую судьбу Руслановой, несмотря на которую та все же смогла исполнить свою мечту и стать актрисой.

«Своими яркими и запоминающимися образами она покорила сердца миллионов зрителей самых разных поколений, а ее богатая фильмография стала примером бесценного творческого наследия, в котором каждая работа — неповторима и уникальна», — заявила Любимова.

Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Точная причина трагедии пока не известна. Друг актрисы Станислав Садальский, который и сообщил печальную новость, рассказал, что артистка долго восстанавливалась после инсульта.