Политолог Денисов высмеял заявление о скором «вторжении» России на Украину

Заявление главы украинской разведки Кирилла Буданова о готовящемся «вторжении» России на Украину напоминает предупреждение о скором нападении инопланетян. Такое сравнение озвучил политолог Денис Денисов.

Он высмеял недавние слова Буданова, который считает, что Россия «придет» на Украину уже в январе или феврале 2022 года. Вероятность этих событий такая же, как у нападения жителей Марса на Новую Зеландию, передает РЕН ТВ.

«Это не то, что нормальным назвать нельзя, это выходит за все рамки здравого смысла и в этом контексте заявления по сути того, что кто-то ожидает вторжения», — заявил Денис Денисов.

Абсурдное заявление украинский военнослужащий сделал в интервью Military Times. Он дал волю фантазии и в красках описал «план» Москвы. По его мнению, российские военные нанесут по Украине авиационные удары и при поддержке Белоруссии высадятся в Мариуполе и Одессе.