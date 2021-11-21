Саакашвили потребовал помощи США после «бесчеловечного обращения» в грузинской тюрьме

США должны ввести санкции против властей Грузии в соответствии с законом Магнитского. Об этом заявил осужденный экс-президент страны Михаил Саакашвили изданию Politico.

Он пожаловался на «бесчеловечное и унижающее достоинство обращение» в колонии. Политик сообщил, что европейские парламентарии уже обратились в Евросоюз для рассмотрения вопроса о введении санкций в отношении группы лиц, причастных к делу.

«США должны открыто осудить грузинские власти за их попытки подорвать демократию. Конгресс США также должен рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении нарушителей прав человека в Грузии в соответствии с законом Магнитского», — заявил Саакашвили.

Михаила Саакашвили взяли под стражу 1 октября. В знак протеста политик объявил голодовку, которая серьезно подорвала его здоровье. Заключенного перевели в больницу, однако бывший президент не доволен оказанной ему медицинской помощью.