Захарова: Эстония стала плацдармом НАТО у российских рубежей

Североатлантический альянс, обвиняя Москву в якобы «агрессивном поведении», проводит военные маневры на территории Эстонии. Последнюю страну офпред МИД России назвала плацдармом НАТО у российских границ.

Дипломат отметила, что американское посольство в Эстонии недавно уведомило о совместных учениях Сил обороны Эстонии и Сил специальных операций армии США. По словам Захаровой, проведение таких маневров не дает сомневаться в политике НАТО, которая нацелена «искусственно создавать напряженность вблизи России».

«В военных играх Пентагона эта страна (Эстония — При. ред.) является ни чем иным, как натовским плацдармом у наших границ. Никаких других целей эти мероприятия, направленные на развитие взаимодействия и "сопряжения" вооруженных сил, не несут и нести не могут», — отметила Захарова в своем Telegram-канале.

Официальный представитель МИД России также указала, что в свете учений НАТО в Эстонии обвинения в адрес Москвы об «агрессивном поведении» выглядят блекло. До этого Захарова напоминала, что в наше время источником агрессии, погубившей миллионы людей, были именно государства Североатлантического Альянса.