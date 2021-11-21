Звезда советского кино Нина Русланова умерла на 76 году жизни

Советская и российская актриса Нина Русланова скончалась в Москве. Новость сообщил ее друг и коллега по цеху Станислав Садальский.

Актер сообщил, что Русланова долгое время болела и не смогла справиться с недугом. Он принес соболезнования родным и близким знаменитости. Время и место прощания со звездой будет известно позже.

«Что говорить, не знаю. Ниночка. Друг, подруга, просто близкий человек. Сколько нас связывало, сейчас уже не перечислить, да и не к чему», — написал Садальский.

Русланова известна своими ролями в кино и театре. Зрители запомнили ее по участию в картинах «Афоня», «Ирония судьбы. Продолжение», «Самара-городок», «Кин-дза-дза!» и других.