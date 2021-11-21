Реакция Манту позволила выявить легочную кисту у 13-летнего подростка в Волгограде

После проведения пробы Манту, подростка направили к специалистам. После рентгена и КТ-исследования у подростка обнаружили кисту легкого, сообщает пресс-служба комитета здравоохранения волгоградской области.

Диагностика позволила выявить у мальчика эхинококкоз легких. Иначе говоря, была обнаружена инфекция, которую вызывает личинка цепня эхинококка и приводит к кистозному поражению легких. Операцию провели хирурги клинической больницы скорой медицинской помощи № 7 в Волгограде.

«В ходе 1,5 часовой операции киста размером 7*6*7 сантиметров была удалена», — сообщается в микроблоге комитета в Instagram.

На сегодняшний день здоровью подростка ничего не угрожает. В среднем в больницу с таким заболеванием попадают два-три ребенка в год, подчеркнули в региональном облздраве.