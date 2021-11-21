Диетолог Калмурзина объяснила, кому не стоит есть хурму

Вяжущая ягода может привести к проблемам в организме, врач-эндокринолог Анастасия Калмурзина рассказала, кому не стоит есть хурму.

Вкус хурме придают танины — дубильные вещества в кожуре ягоды. Большое количества танинов может привести к нарушениям в работе почек, желудочно-кишечного тракта или даже интоксикации печени. У недозрелой хурмы врач рекомендовала срезать шкуру.

«Танины образуют пленку либо липкую массу в пищеварительном тракте, которая может стать причиной запоров... Ягоду следуют исключить тем, у кого были проведены любые операции на ЖКТ: как на кишечнике, так и на желудке», — пояснила Калмурзина в беседе с РИА Новости.

Большое количество дубильного вещества может помешать усвоению витаминов и минералов. Стоит учитывать, что хурма обладает мочегонным свойством, ее не рекомендуется есть в стадии обострения пиелонефрита, цистита и других почечных и мочеполовых недугах. В ягоде содержится довольно большое количество сахара, ее не стоит есть людям с сахарным диабетом.