В Калининграде четыре пассажира пострадали в перевернувшейся после ДТП иномарке

Водитель иномарки врезался во встречный автомобиль и скрылся с места ДТП. Авария с четырьмя пострадавшими произошла на Северном обходе Калининграда. Об этом сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.

По предварительной информации, водитель Volkswagen Passat CC на прямом участке дороги выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat Variant под управлением 33-летнего мужчины. От удара последняя иномарка перевернулась, а виновник аварии скрылся.

В результате ДТП четыре пассажира легковушки, в том числе двое детей в возрасте 11 лет и одного года, получили травмы различной степени тяжести. Врачи оказали пострадавшим необходимую помощь.

В настоящее время правоохранители проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание скрывшегося водителя. Обстоятельства аварии устанавливаются.