Пожар в частном доме на Алтае унес жизни двух взрослых и ребенка

Тела трех человек, включая ребенка, обнаружили спасатели на пепелище жилого дома в Горно-Алтайске. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Сообщение о случившемся поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 15:30 по местному времени (11:30 по московскому). По прибытии сотрудники МЧС установили, что дом полностью охвачен огнем. В ликвидации возгорания площадью 64 квадратных метра были задействованы 20 человек и 5 единиц спецтехники. Спустя час пожар удалось потушить.

В результате происшествия погибли три человека. Среди них женщина и мужчина 1977 и 1972 годов рождения, а также несовершеннолетний ребенок.

Специалисты проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение причин и обстоятельств инцидента. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.