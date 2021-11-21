Иранский министр Абдоллахиан оценил успешное сотрудничество с РФ в Сирии

Сотрудничество России и Ирана в Сирии является успешным. Об этом сказал глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан.

Он провел встречу со спецпредставителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым. Российская делегация 21 ноября посетила Тегеран, чтобы обсудить отношения с Ираном.

«Говоря о региональном сотрудничестве между двумя странами, Абдоллахиан охарактеризовал совместное сотрудничество двух стран в Сирии как вполне успешный опыт, который сформировался на базе воли и чаяний сирийского народа», — говорится в заявлении иранского МИД.

Министр также сказал о необходимости использовать этот опыт для борьбы с терроризмом. Также он полезен для укрепления сотрудничества Москвы и Тегерана, считает Абдоллахиан