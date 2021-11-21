Снизить риск бессонницы поможет отказ от кофеина и других раздражителей нервной системы

Те люди, которые просыпаются посреди ночи и не спят до утра, благодаря следованию простому набору рекомендаций смогут лучше высыпаться.

Проблемы со сном весьма распространены. Многие люди спят беспокойно, имеют трудности с засыпанием, сталкиваются с ощущением сновидения, которое не заканчивается, или просыпаются значительно раньше положенного времени.

Причины бессонницы совершенно различны. Среди них и употребление алкоголя перед сном, кофе и шоколад в вечернее время и избыточное потребление жидкости. Кроме того, проконтролируйте, чтобы в том помещении, где вы спите, не было света и других раздражителей

Впрочем, если проблемы с бессонницей длятся дольше месяца, то лучше обратиться к специалисту — психологу или психотерапевту. В некоторых случаях врач назначает медикаментозное лечение, которое позволяет наладить сон в условиях стресса.