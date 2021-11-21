Девятилетний ребенок погиб в лобовом ДТП с участием грузовика и легковушки в Подмосковье

Жизнь девятилетнего ребенка оборвалась в дорожно-транспортном происшествии на трассе А107 в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По предварительным данным, около 18:30 по московскому времени на 21-м километре автодороги лоб в лоб столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии ребенок в возрасте девяти лет получил несовместимые с жизнью травмы, еще трое взрослых были травмированы.

Отмечается, что все пострадавшие находились в салоне легковушки. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.