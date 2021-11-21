Льюис Хэмилтон стал победителем 20-го этапа «Формулы-1» в Катаре

Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Катара.

Первый в истории «Формулы-1» Гран-при Катара завершился победой британского пилота Льюиса Хэмилтона. Второе место в гонке, которая прошла на трассе в Дохе, занял Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл». Третьим финишировал пилот «Альпин» Фернандо Алонсо.

Российский гонщик Никита Мазепин, который проводит дебютный сезон в «Формуле-1» и выступает за команду «Хаас», занял 18-е место на 20-м этапе «Формулы-1». Стоит отметить, что финишировавший вторым Ферстаппен получил штраф за игнорирование желтых флагов во время квалификации. Он стартовал с седьмой позиции.