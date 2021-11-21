«Нужна буферная зона»: дипломат Сато объяснил, почему Япония никогда не получит Курилы

Россия никогда не отдаст Курильские острова Японии, так как очень серьезно относится к своим границам. Такое мнение высказал японский дипломат Масару Сато.

Российский народ относится к государственным границам очень внимательно. Для них это не просто линия на карте, рассуждает Сато в книге «Введение в геополитику». России всегда нужна так называемая «буферная зона» со свободным посещением.

Однажды со стороны Токио прозвучало предложение провести границу в районе одной четвертой части Итурупа. Сато считает это предложение несерьезным.

«Как только я услышал это, то сразу же понял, что это предложение было сделано человеком, который не разбирается в проблемах, связанных с Россией. Почему СССР не присоединил Монголию? Да, потому что ему была нужна буферная зона, отделяющая его от Китая», — пояснил дипломат Сато.

Даже если такое разделение произойдет, то Москва «будет потешаться» над таким делением территорий, подытожил Масару Сато.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония не подписали мирного договора, так как Токио пытается претендовать на Южные Курилы, которые после войны перешли СССР.