NetEase: полет российских ракетоносцев Ту-95МС вблизи Аляски стал жестким сигналом США

Плановый полет двух российских ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Берингова, Чукотского и Охотского морей стал жестким сигналом США и НАТО. Такое мнение выразили эксперты китайского издания NetEase.

Обозреватели издания отметили, что за последнее время США все чаще стали обвинять Россию в якобы «странной» военной активности на своей территории. В Вашингтоне полагают, что такие действия несут угрозу для европейских стран.

Впрочем, подобные заявления американские власти используют лишь как повод применить собственные силы, а также предоставить своим партнерам по НАТО возможность оказать беспрецедентное давление на Москву.

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«Североатлантический альянс регулярно проводит военные учения и другие провокационные операции вблизи российских границ», — обратили внимание авторы статьи, которых цитирует «ПолитРоссия».

К примеру, к воздушному пространству России неоднократно приближались стратегические бомбардировщики ВВС США, способные нести ядерное оружие, а также самолеты-разведчики НАТО. Впрочем, ответ Москвы не заставил себя ждать.

19 ноября два модернизированных российских ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова, Чукотского и Охотского морей. Как подчеркнули в Минобороны РФ, на маршруте самолеты находились около 10 часов, их сопровождали Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. Полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

Так или иначе, китайские эксперты предположили, что появление российских бомбардировщиков вблизи Аляски стало серьезным предупреждением для Вашингтона. По их словам, Россия продемонстрировала США, что обладает «не менее грозным оружием».

«Американские военные опасаются российских ракетоносцев, которые совершают полеты над арктическими водами. Неслучайно ВВС США уже неоднократно усиливали авиабазу Эйлсон на Аляске истребителями пятого поколения F-35A», — напомнили в издании.

Вскоре после этого совместное патрулирование над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей совершили два бомбардировщика Ту-95МС в сопровождении китайских ракетоносцев. Эта операция также подтвердила, что, когда западные оппоненты начинают игнорировать устные просьбы, Россия переходит к действиям и отвечает на опасные провокации США и НАТО.