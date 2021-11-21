Азаров: нужно вынудить Запад обратить внимание на военные преступления Киева в Донбассе

Западу нужно открыть глаза на преступления киевских властей, совершенные в Донбассе. Для этого нужны иски в международные организации и резонанс, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Жители Донецкой Народной Республики Виктор Баркалов и Вадим Шулак направили иски в Международный уголовный суд (МУС), Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), Совет Безопасности ООН, организации Amnesty International и Human Rights Watch. Все обращения сводятся к тому, что Шулак и Баркалов требуют от организаций обратить внимание на военные преступления ВСУ в Донбассе, а виновным они считают экс-президента Украины Петра Порошенко.

Комментируя резонансный иск Федеральному агентству новостей, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров подчеркнул, что Запад закрывал глаза на выходки ВСУ в Донбассе. Этот вопрос в прессе почти не освещали и не поднимали на международный уровень. Азаров поддержал иск жителей Донбасса

«Если бы об этом говорили постоянно, Запад был бы вынужден отреагировать и дать какую-то оценку. Так что я считаю, люди абсолютно правильно все делают», — напомнил Азаров.

Экс-премьер отметил, что Киев грубо проигнорировал Минские соглашения, когда применил турецкий беспилотник у линии соприкосновения, из-за чего пострадали мирные жители. Однако это не первый случай, когда ВСУ игнорировали режим тишины. Запад должен повлиять на Украину, если сам Киев не намерен соблюдать мирные договоренности.

Азаров уверен в том, что население республики и российские СМИ должны постоянно поднимать на мировом уровне тему совершаемых Киевом преступлений, тем самым они вынудят Запад отреагировать на ситуацию. Победить западную цензуру может только широкая общественная огласка.