Sohu: трюк России с двигателями РД-93 может сорвать сделку Китая с Пакистаном

Выход новой версии российских авиационных двигателей РД-93 на международный рынок может сорвать сделку Китая с Пакистаном. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sohu.

Аналитики напомнили, что не так давно в Москве анонсировали начало стендовых испытаний новейших двухконтурных турбореактивных силовых агрегатов РД-93МА. Предыдущая версия этих двигателей устанавливалась на китайско-пакистанские истребители FC-1.

«Если эта новость правдива, то ставка Китая на установку в самолеты FC-1 двигателей собственной разработки может не оправдать себя. Пакистан, вероятнее всего, не захочет отказываться от российских двигателей в своих истребителях», — приводит содержание статьи «ПолитРоссия».

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Примечательно, что на протяжении нескольких лет Китай пытается заменить российские моторы в самолетах JF-17 на отечественные аналоги, предлагая в качестве альтернативы ТРДД-13. Этим двигателем также могут быть оснащены истребители пакистанских ВВС.

Однако Пакистан не торопится переходить на китайские аналоги, заявляя об их высокой стоимости. По мнению обозревателей Sohu, в случае успешных испытаний российских РД-93МА и их дальнейшего выхода на международный рынок надежды Пекина на ТРДД-13 могут разрушиться.

Эксперты констатировали, что в России сегодня нет самолетов, которым бы мог пригодиться этот мотор. Однако продукт может пользоваться хорошим спросом у иностранных потребителей.

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«У китайского двигателя не будет шансов навязать конкуренцию российскому мотору. Последний обладает гораздо большей тягой, что позволит существенно расширить боевые возможности истребителей FC-1», — обратили внимание авторы статьи.

В Sohu также признали, что российские двигатели превосходят китайский аналог и по другим показателям, в частности, по качеству.