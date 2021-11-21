Вакцинация детей от COVID-19 в Израиле начнется 23 ноября

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что вакцинация детей от коронавируса начнется со следующего вторника.

В страну уже поступила партия вакцин для детей Pfizer. В дальнейшем, эти препараты от COVID-19 будут будут распределены между организациями здравоохранения Израиля.

«Мой сын Давид будет одним из первых, кто получит прививку», — заявил Беннет на заседании правительства.

Иммунизацию от COVID-19 пройдут дети в возрасте 5-11 лет. Решение о введении прививок от коронавируса для детей было принято по рекомендации специалистов из министерства здравоохранения Израиля.