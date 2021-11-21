Друга Нурмагомедова Камала Идрисова поместили в СИЗО по делу о наезде на полицейского

Советский районный суд Махачкалы изменил меру пресечения другу брата Нурмагомедова Камалу Идрисову, который подозревается в наезде на полицейского. Вместо домашнего ареста фигурант будет содержаться в СИЗО. Данную информацию предоставили в пресс-службе инстанции.

Напомним, что 11 ноября текущего года, двоюродный брат бойца MMA Хабиба Нурмагомедова Усман и его друг Камал Идрисов сбили на Toyota Camry полицейского в Каспийске, проигнорировав его требование остановиться. Вскоре приятели были задержаны. Предположительно за рулем находился Идрисов.

В отношении водителя «японца» было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в адрес представителя власти. Суд отправил Идрисова под домашний арест. Однако сегодня статью переквалифицировали на более строгую: применение опасного жизни насилия в отношении представителя власти, в связи с чем подозреваемого перевели в СИЗО. Сам же Усман Нурмагомедов проходит по делу в качестве свидетеля.