Доктор Чи выяснил, как иммунитет реагирует на инфекцию и онкологию

Иммунная система должна определить, достаточно ли ей питательных веществ для полноценного ответа на инфекцию и онкологию. И именно от этого будет зависеть степень ее активации. Об этом сообщил Хонгбо Чи, сотрудник отделения иммунологии клиники Сент-Джуд.

Материалы, опубликованные в Nature, позволяют понять, что в Т-клетках существуют особые «переключатели», способствующие тому, чтобы иммунная система поняла, хватит ли ей питательных веществ.

«Эти карты позволят найти новые цели для лечения инфекций и усиления иммунного ответа при иммунотерапии рака», — замечает доктор Хонгбо Чи.

Одним из главных ферментных переключателей, как замечают авторы работы, является mTORC1. Именно он обеспечивает определение уровня питательных веществ в клетке. Отмечается, что полученные результаты могут значительно повысить эффективность борьбы с онкологией, так как в будущем могут быть созданы новые лекарства, подавляющие ее благодаря иммунному ответу.