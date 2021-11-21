Холода наступают. Разведка США обнаружила связь между «вторжением» РФ на Украину и погодой

Представители разведки США предупредили европейских союзников о потенциальном «военном вторжении» России на Украину. По их оценке, вероятность такого «нападения» якобы возрастает по мере наступления холодов. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на американских чиновников.

«Вторжение зависит от погодных условий, но может произойти в течение нескольких недель, если не будет вмешательства Запада», — убеждены собеседники CBS News.

По сведениям телерадиовещателя, 19 ноября председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли обсудил с главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) генералом Валерием Залужным ситуацию с безопасностью в Восточной Европе. В ходе переговоров также затрагивалась «активность» российских военных.

wikipedia.org / Chairman of the Joint Chiefs of Staff / CC BY 2.0

В эфире радиостанции «Говорит Москва» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заверил, что Россия не собирается ни на кого нападать, но при этом не позволит нарушить свою территориальную целостность в случае агрессии со стороны других государств.

«Такие статьи вызывают улыбку. Честно говоря, не ожидал, что такая уважаемая спецслужба американская может сделать подобные выводы. Значит, если похолодание, мы вторгаемся, а вдруг внезапно потеплеет, мы убежим обратно, да? Откровенно говоря, для серьезных политиков и спецслужб делать подобные выводы несерьезно», — отметил Джабаров.

Как подчеркнули в CBS News, сообщения о якобы готовящемся вторжении на Украину возникли на фоне миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Причем в США пока не определили, есть ли между Россией и ситуацией с нелегалами какая-либо связь.

Global Look Press / Patrick Pleul/dpa

«Мы должны подготовиться к тому, что эта проблема будет сохраняться в течение нескольких месяцев. Я не сомневаюсь, что так оно и будет», — приводит CBS News слова министра обороны Польши Мариуша Блащака.

При этом ранее президент РФ Владимир Путин назвал обвинения в адрес Москвы о причастности к миграционному кризису попыткой «перевести проблемы с больной головы на здоровую». Глава государства также призвал страны заниматься своими внутренними проблемами.

«Послушайте, я уже сказал: мы абсолютно не имеем к этому никакого отношения, просто совсем! А почему кто-то об этом говорит? Ну, это на их совести», — указал российский лидер.

kremlin.ru / Администрация президента России

До этого о похожих предупреждениях американской разведки писала газета The New York Times. По ее сведениям, до «вторжения» России на Украину «осталось мало времени». Однако Путин назвал такие заявления «алармистскими».

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин сообщил, что США и их союзники по НАТО наращивают военно-политическое давление на Москву. По его словам, военная активность Альянса возросла в Черноморско-Азовском морском бассейне, на западном направлении и в Арктическом регионе.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал страны — участницы НАТО перестать «накачивать» Украину современным оружием и прекратить провокационную деятельность у границ России.