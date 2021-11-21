Пожар в частном доме унес жизнь 49-летнего мужчины-инвалида в Башкирии

Житель Башкирии с ограниченными возможностями погиб при пожаре в частном деревянном доме. Трагедия произошла поздно вечером в селе Новобелокатай на улице Мирная. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Прибывшие на место ЧП спасатели установили, что очаг возгорания находился на кухне. После ликвидации пламени пожарные обнаружили на пепелище тело 49-летнего хозяина дома без признаков жизни.

Медики констатировали смерть мужчины. В настоящее время его труп передан на судебно-медицинскую экспертизу для определения точной причины гибели. Соседи отметили, что незадолго до трагедии видели потерпевшего в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас на месте происшествия работают дознаватели МЧС и следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают все обстоятельства смертельного пожара. Предварительно, причиной инцидента стало неосторожное обращение с огнем.