Снегопад стал причиной смертельного ДТП на челябинской трассе

Водитель погиб в ДТП во время снегопада в Челябинской области. Он не успел затормозить перед впереди идущей машиной и выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой.

Смертельная авария произошла в Увельском районе на 83-м километре трассы Челябинск — Троицк. По предварительным данным, мужчина за рулем BMW X3 для того, чтобы избежать столкновения с остановившимся в попутном направлении автомобилем, выехал на полосу встречного движения, где ехал Nissan X-Trail.

Избежать столкновения не удалось. Предполагаемый виновник происшествия погиб на месте аварии. Помимо этого пострадали все, кто находился во второй иномарке. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают иные обстоятельства случившегося.