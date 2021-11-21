Министр иностранных дел Франции заявил о наличии общих политических интересов с Россией

Франция настроена на сохранение диалога с российской стороной, чтобы найти способы действовать в интересах Москвы и Парижа, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан на телевидении.

Дипломат отметил, что Россия в первую очередь является большим соседом Франции.

«Иногда бывают невыносимые соседи, которые вас раздражают, но это ваши соседи. Поэтому нужно искать способы действовать вместе в общих интересах. И с этим соседом нужно продолжать диалог», — сказал министр.

Глава МИД подчеркнул, что у Москвы и Парижа есть общие политические и экономические интересы, которые необходимо сохранить. По остальным же темам странам необходимо говорить откровенно, добавил он.

Как стало известно ранее, МИД Франции призвал президента России Владимира Путина «оказать давление» на Белоруссию в вопросе мигрантов. Глава ведомства обратил внимание, что у российского лидера хорошие отношения с президентом Александром Лукашенко.