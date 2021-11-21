Журналисты «Россия-1»: на столе Путина есть секретная кнопка для вызова помощника

Секретная кнопка на столе президента России Владимира Путина необходима для вызова помощника, рассказали журналисты в эфире телеканала «Россия-1».

Российский лидер встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Журналисты перед встречей глав государств обратили особое внимание на секретное устройство на столе у Владимира Путина. По их словам, тайная кнопка на столе Путина нужна для вызова помощника, который приходит, если президенту что-то требуется.

«Телеоператоры выходят, а соседний стол готовят к длительным переговорам. На столе у президента специальная кнопка: когда необходим помощник или чтобы принесли чай», — сказали во время эфира.

Журналисты также уточнили, что президенты общались в течение нескольких часов, а уезжал Мирзиеев вечером.

Как сообщалось ранее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказывал, что у Путина есть телефон специальной связи, чтобы вызвать какого-либо чиновника. Глава государства активно пользуется всеми средствами связи, которые у него есть.