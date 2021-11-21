Перенесенный в детстве ротавирус может обернуться диабетом во взрослом возрасте

Ротавирус, перенесенный в детстве, может «напомнить» о себе во взрослом возрасте, предупредила врач-инфекционист Елена Михайлова.

Жертвами «болезни грязных рук» каждый год становятся порядка 500 тыс. человек. Чаще всего с ротавирусом сталкиваются в детские годы. При этом последствия могут проявиться уже во взрослом возрасте. После перенесенного заболевания повышается риск развития сахарного диабета первого типа, появляется непереносимость глютена и происходит сбой в работе «иммунной толерантности», отметила Михайлова.

Вакцинация поможет улучшить ситуацию. Эффективность прививки подтверждается рядом исследований. На сегодняшний день количество привитых от ротавируса людей выросло, но общее число остается незначительным. Для выраженного эффекта вакцинацию должны пройти 60% населения, отметила врач.