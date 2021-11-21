Радикальное движение ХАМАС взяло на себя ответственность за стрельбу в Иерусалиме

Палестинское движение ХАМАС взяло на себя ответственность за вооруженное нападение в Иерусалиме, в результате которого погиб один человек, еще трое получили ранения. Об этом сообщила радиостанция Saut Al-Aqsa.

В своем заявлении представители радикального движения также отметили, что сопротивление израильским властям будет продолжаться, в том числе посредством вооруженных нападений.

Напомним, один из лидеров ХАМАС, проживающий в лагере палестинских беженцев Шуафат, открыл огонь по прохожим на улице в Старом городе Иерусалима. Полицейские встречной стрельбой ликвидировали террориста.