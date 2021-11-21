«Америка расколота». Пушков оценил вероятность «коммунистической революции» в США

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что в США нет политических сил, способных осуществить «коммунистическую революцию». Так он прокомментировал массовые протесты в ряде американских городов против оправдательного приговора по делу 18-летнего подростка Кайла Риттенхауса.

«Америка расколота. В США нет коммунистов для осуществления такой революции. А у черных и нечерных "активистов" в головах каша из пустых лозунгов, ненависти к полиции, страсти к погромам и стремления "потрясти" богатую Америку. Вот и вся их "революция". Им не дадут ее осуществить», — написал Пушков в Telegram-канале.

Накануне, 20 ноября, присяжные штата Висконсин признали молодого человека невиновным в убийстве двух мужчин во время политических беспорядков Black Lives Matter в Кеноше прошлым летом. Риттенхаус скрылся с места происшествия, но позже сдался полиции. В суде адвокаты настаивали на том, что американец действовал в пределах самообороны.

Федеральное агентство новостей / Global Look Press — SEAN KRAJACIC / Keystone Press Agency /

После вынесения оправдательного приговора в США начались акции протеста. В Нью-Йорке несколько сотен человек перекрыли Бруклинский мост, в Портленде манифестанты взломали ворота тюрьмы, а на улицах Окленда порядка 100 протестующих выкрикивали лозунги «Революция и ничего больше».

В Чикаго местные жители также призывали к «коммунистической революции», считая ее единственным решением от накопившихся в стране проблем.

«Однако за "коммунистическую революцию" выступают лишь радикалы из Антифа и BLM, плюс примкнувшие к ним придурковатые белые леваки», — обратил внимание сенатор.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп поддержал Кайла Риттенхауса, оправданного по делу о двух убийствах, назвав действия молодого человека самообороной. В свою очередь действующий хозяин Белого дома Джо Байден заявил, что уважает решение присяжных, однако призвал американцев не допустить беспорядков.