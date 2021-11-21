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Песков констатировал уход трех свидетелей Минских соглашений из «нормандской четверки»

Политика
Песков констатировал уход трех свидетелей Минских соглашений из «нормандской четверки»

Президент России Владимир Путин скоро станет единственным действующим свидетелем разработки Минских соглашений. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, бывшего президента Украины Петра Порошенко и экс-главу Франции Франсуа Олланда, которые принимали участие в разработке договоренностей по Донбассу, сменили другие лидеры. Врио канцлера Германии Ангела Меркель тоже покинула свой пост, добавил Песков.

«Тогда четверо лично принимали участие в их разработке. Порошенко, Олланд, Меркель и Путин. Порошенко нет, Олланд далече, я имею в виду в политическом плане, Меркель уже исполняющая обязанности, и остается только Путин», — пояснил представитель Кремля.

Как сообщалось ранее, Путин в ходе выступления на Коллегии МИД обвинил Киев в демонстративном нарушении минских договоренностей. По его словам, пока ситуация в Донбассе далека от урегулирования.

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