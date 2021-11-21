«Скриншот перепостил»: Песков объяснил публикацию сына о смертельном ДТП с блогером Губденским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил: его сын не является автором публикации в Instagram с рассказом о гонках на автомобиле. Данный пост также был связан с аварией, в которой погиб блогер Саид Губденский.

Автор публикации рассказывает, что подобные дорожно-транспортные происшествия дают повод задуматься любителям быстрой езды, но только на два-три дня. Соответствующая информация появилась в аккаунте Instagam сына Дмитрия Пескова.

«Это не он. Это скриншот перепостил», – сказал пресс-секретарь президента.

Напомним, смертельное ДТП с Саидом Губденским произошло накануне. Блогер выехал на полосу встречного движения, в результате чего его автомобиль столкнулся с другой машиной.